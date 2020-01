Anschlag in Pakistan mit mindestens 15 Toten

Bei einem Selbstmordanschlag in einer Moschee im Südwesten Pakistans sind am Freitag mindestens 15 Menschen getötet worden. Der Attentäter zündete seinen Sprengsatz nach Behördenangaben während des Abendgebets in einer Moschee in einem Vorort von Quetta. Zu dem Anschlag bekannte sich die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS).

SN/APA (AFP)/BANARAS KHAN Man trauert um einen bei dem Anschlag getöteten Verwandten