Erneute Anschläge und Angriffe der radikalislamischen Al-Shabaab-Miliz haben die somalische Hauptstadt Mogadischu erschüttert. Nachdem ein Auto vor dem Hotel Maka al-Mukarama am Donnerstagabend explodierte, verschanzte sich eine Truppe von Kämpfern in einem nahegelegenen Haus, von wo sie sich noch am Freitag Gefechte mit dem Militär lieferten.

/APA (AFP)/ABDIRAZAK HUSSEIN FARA Bei dem Autobomben-Anschlag alleine starben mindestens fünf Menschen