Anti-Corona-Demos in Deutschland zeitweise gestoppt

In München und Hannover hat die Polizei am Samstag Demonstrationen gegen die staatlichen Anti-Corona-Maßnahmen zeitweise gestoppt. Grund seien Verstöße gegen die Auflagen zum Infektionsschutz gewesen, hieß es in beiden Städten. Auf der Münchner Theresienwiese versammelten sich am Abend nach Angaben der Polizei rund 10.000 Kritiker der Anti-Corona-Maßnahmen.

SN/APA (dpa)/Karl-Josef Hildenbrand Größere Zwischenfälle gab es keine