Anti-Establishment-Politiker Sarec neuer Premier Sloweniens

Der Anti-Establishment-Politiker Marjan Sarec ist neuer slowenischer Regierungschef. Das Parlament in Ljubljana hat am Freitag mit 55 Stimmen für den 40-jährigen bisherigen Lokalpolitiker gestimmt, der damit auch eine Stimme aus den Reihen der konservativen Oppositionsparteien erhielt.

Sarec will an der Spitze einer Fünf-Parteien-Minderheitsregierung amtieren, die nur 43 Mandate hinter sich hat. Allerdings hat er auch die Unterstützung der Linkspartei (neun Mandate) sowie der zwei Volksgruppenmandatare erhalten. Sarec hat in seiner Vorstellungsrede innenpolitische Reformen angekündigt, will Slowenien aber europapolitisch im Mainstream halten. Seine Regierung werde sich dafür einsetzen, "dass Slowenien in der Gruppe der sogenannten Kernstaaten bleibt", betonte der 40-Jährige. Auch wolle er "sofort" mit den Vorbereitungen für den EU-Ratsvorsitz 2021 beginnen.

"Die Europäische Union befindet sich an der Weggabelung", betonte Sarec in seiner Vorstellungsrunde im Parlament. "Den Euroskeptikern ist es gelungen, den Brexit zu erreichen. (...) Es müssen innerhalb kürzester Zeit Lösungen gefunden werden, sonst sieht es für die EU nicht besonders gut aus", erwähnte er etwa den Streit über das künftige EU-Budget.

Sarec bekannte sich in seiner Rede klar zur NATO-Mitgliedschaft und signalisierte Kontinuität in der Flüchtlingspolitik. "Die Sicherung unserer südlichen Grenze, die auch die Schengen-Außengrenze ist, bleibt eine Priorität, schließlich nimmt die Zahl der illegalen Grenzübertritte wieder zu", sagte er. "Slowenien hat seine Aufgabe bisher erfolgreich erfüllt und wird das auch in Zukunft tun."

Der bisherige Lokalpolitiker, der im Wahlkampf massive Kritik am jahrelangen Reformstau im Land geübt hatte, kündigte eine tatkräftige Regierung an. "Zählen werden Taten, nicht Worte, von denen jeden Tag tausende gesagt werden", sagte er. "Die Menschen in Slowenien interessiert es nicht im Geringsten, worüber wir hinter verschlossenen Türen verhandeln und welche Verfahrensfragen es gibt", betonte er.

Der Ex-Comedian hat bei der Regierungsbildung den umstrittenen konservativen Oppositionsführer Janez Jansa ausgestochen, dessen Demokratische Partei (SDS) die Parlamentswahl am 3. Juni gewonnen hatte.

Quelle: APA