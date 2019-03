Anti-IS-Koalition: Noch einige Tausend Jihadisten aktiv

Auch nach dem Fall der letzten IS-Bastion sind in Syrien und dem Irak nach Einschätzung der internationalen Anti-IS-Koalition noch immer einige Tausend Anhänger der Terrormiliz aktiv. Der IS habe seine Strategie geändert und versuche, eine Untergrundorganisation zu bilden, sagte der Vize-Kommandant der Koalition, Generalmajor Christopher Ghika, am Dienstag gegenüber Journalisten.

SN/APA (AFP)/- Der Aufenthaltsort von IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi ist nicht bekannt