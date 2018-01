"Anti-Kopftuch"-Aktivistin in Teheran angeblich festgenommen

Kurz nach der angeblichen Freilassung einer "Anti-Kopftuch"-Demonstrantin im Iran ist eine weitere Aktivistin mutmaßlich festgenommen worden. Nach Berichten in sozialen Medien tauchte die Frau angeblich am selben Platz auf wie die erste Demonstrantin - in der Engehlab Straße mitten in der Hauptstadt Teheran.

SN/APA (Gindl)/BARBARA GINDL Frauen wehren sich gegen den Kopftuchzwang