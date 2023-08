Anti-Korruptionskämfer Bernardo Arévalos wird Präsident von Guatemala

Der linksliberale Hoffnungsträger Bernardo Arévalo ging als Favorit in die Stichwahl um das Präsidentenamt in Guatemala. Allein das wurde als Sieg für die Demokratie gewertet. Am Sonntag setzte er sich gegen die ehemalige First Lady Sandra Torres durch. Nach Auszählung von 94 Prozent der Stimmen lag Arevalo mit 59 Prozent uneinholbar vor Torres mit 36 Prozent, wie aus dem vorläufigen Wahlergebnis hervorgeht. Die Organisation Amerikanischer Staaten erklärte, die Wahlen seien nach Angaben der 86 Wahlbeobachter vor Ort reibungslos verlaufen.

BILD: SN/AP Präsidentschaftskandidat Bernardo Arévalo verspricht seinen Anhängern einen demokratischen Frühling.