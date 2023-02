"Anti-Meloni" übernimmt bei Sozialdemokraten

Die 37-jährige Elly Schlein hat so gut wie nichts mit der italienischen Regierungschefin gemein.

Im Oktober 2022 gelangte mit Giorgia Meloni erstmals eine Frau an die Spitze einer Regierung in Italien. Seit Sonntagnacht hat das italienische Parlament auch eine Oppositionsführerin. In einer Urabstimmung wählten die Sympathisanten des Partito Democratico (PD) die 37-jährige Elly Schlein überraschend zur neuen Parteichefin der Sozialdemokraten. Schlein setzte sich mit 54 Prozent gegen den Favoriten Stefano Bonaccini, Präsident der Region Emilia-Romagna, durch. So viel Weiblichkeit gab es noch nie an der Spitze der von Männern wie Silvio Berlusconi, Matteo Salvini ...