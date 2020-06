Anti-Rassismus - Trump will stärkere Polizei

Nach wochenlangen Protesten gegen Rassismus und Polizeibrutalität hat sich US-Präsident Donald Trump für stärkere Polizeikräfte ausgesprochen. Zugleich stellte er Donnerstag bei einer Veranstaltung in einer Kirche in Dallas in Aussicht, dass seine Regierung mehr in die Ausbildung von Beamten investieren werde. Man komme nicht voran, indem man Millionen Amerikaner als Rassisten bezeichne.

Auslöser der Massenproteste quer durch die USA war die Tötung des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis am 25. Mai. Er starb, nachdem ein weißer Polizist ihn fast neun Minuten mit dem Knie auf dem Hals zu Boden gedrückt hatte. Bei mehreren Demonstrationen kam es zu teils schweren Ausschreitungen. Trump drohte daraufhin mehrfach mit dem Einsatz von Gewalt, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Quelle: Apa/Ag.