Anti-Regierungs-Proteste in Kuba

In Kuba ist es zu landesweiten Protesten gegen die Regierung gekommen. Tausende gingen am Sonntag auf die Straße und machten ihrer Frustration über die Corona-Politik Luft. "Sie protestieren gegen die Krise, dass es keine Lebensmittel oder Medikamente gibt, dass man alles in den Devisenläden kaufen muss, und die Liste geht weiter und weiter", sagte eine Augenzeugin in Santiago de Cuba.

SN/APA/AFP/ADALBERTO ROQUE Tausende protestieren in Kuba