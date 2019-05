Anti-Terror-Ermittlungen nach Explosion in Lyon

Nach einer Explosion in Lyon mit mehreren Verletzten haben Anti-Terror-Spezialisten der Pariser Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur am Freitagabend in Paris. Der Staatsanwalt von Lyon, Nicolas Jacquet, hatte sich an den Ort der Explosion begeben.

SN/APA (AFP)/PHILIPPE DESMAZES Explosion, Großeinsatz und Anti-Terror-Ermittlungen