António Costa: Der Mann mit dem "leicht nervtötenden" Optimismus

Portugals Regierungschef holte bei der Wahl die absolute Mehrheit. Es ist der Höhepunkt seiner politischen Karriere.

Für den portugiesischen Regierungschef António Costa ist am Sonntag ein Traum in Erfüllung gegangen: Überraschend holte seine Sozialistische Partei (PS) die absolute Mehrheit. "Dies ist der Sieg der Bescheidenheit, des Vertrauens und für die Stabilität", sagte der 60-Jährige in seiner Siegesrede.

Als Costa im Herbst 2015 seine Regierung vorstellte, wurde sie als "Klapperkiste" verspottet. Denn die Minderheitsregierung wurde im Parlament allein von zwei kleinen Linksparteien gestützt. "Viele Leute gaben meinem Kabinett damals nicht einmal ein Jahr", erzählte Costa in einem Interview mit dem TV-Sender CNN. Letztendlich hielt die "Klapperkiste" sechs Jahre. Und nun, mit dem Wahlsieg vom Sonntag, ist der Mann, der Portugal seit 2015 anführt, erstmals nicht auf fragile Bündnisse angewiesen.

Costa hatte es schon vorher seinen Zweiflern gezeigt: Dem Juristen mit den weißen Haaren und der schmalen Brille gelang es, Portugal aus der Finanz- und Wirtschaftskrise zu steuern. Noch vor zehn Jahren stand Portugal mit einem völlig überschuldeten Staatshaushalt vor der Pleite und musste mit einem milliardenschweren EU-Hilfspaket gerettet werden. Heute werden der wirtschaftliche Aufschwung und seine bemerkenswerte Haushaltssanierung in Europa als "portugiesisches Wunder" gefeiert.

Mit seinem Wahlsieg hat Costa nun den bisherigen Höhepunkt einer langen politischen Karriere erreicht: Am 17. Juli 1961 in Lissabon geboren, wuchs er in einer intellektuellen Familie auf. Seine Mutter war Journalistin, der Vater ein aus der früheren portugiesischen Kolonie Goa in Indien stammender Schriftsteller. Mit 14 Jahren trat er in die Sozialistische Jugend ein, mit 34 wurde er vom damaligen Regierungschef und heutigen UN-Generalsekretär António Guterres erst zum Staatssekretär, dann zum Justizminister ernannt. Nach einer kurzen Zeit im EU-Parlament kehrte er 2005 als Innenminister in die portugiesische Regierung zurück, bevor er zwei Jahre später ins Rathaus von Lissabon einzog.

Costa wird nachgesagt, Entscheidungen gern allein zu treffen. Nach dem Wahlsieg betonte er jedoch: "Eine absolute Mehrheit ist keine absolute Macht." Er wolle eine "dialogbereite Mehrheit" mit allen Parteien anführen - mit Ausnahme der rechtsextremen Chega. Diese hat aber bei der Wahl an Stimmen zugewonnen. Es wird sich also zeigen müssen, wie viel einfacher das Regieren für Costa nun tatsächlich geworden ist.

Helfen könnte dem Vater zweier Kinder, der mit einer Lehrerin verheiratet ist, sein Optimismus, den Präsident Marcelo Rebelo de Sousa einmal als "leicht nervtötend" beschrieben hatte.