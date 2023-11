APEC-Gipfel mit Biden, Xi und anderen Staatschefs

US-Präsident Joe Biden berät am Donnerstag in San Francisco mit Vertretern der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) über die ökonomische Zusammenarbeit in der Region. In der APEC-Gruppe arbeiten 21 Staaten rund um den Pazifik zusammen. Dazu gehören neben den USA etwa auch China, Russland, Japan und Südkorea.

BILD: SN/APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI Biden und Xi trafen einander bereits im Vorfeld des Gipfels