Appell von 20 Hilfsorganisationen zur Migrantenrettung

20 prominente Hilfsorganisationen, darunter Amnesty International, Ärzte ohne Grenzen, Oxfam und Save the Children, haben einen Appell an Italien und die EU-Länder zur sofortigen Anlandeerlaubnis für 47 Migranten gerichtet, die sich an Bord des Rettungsschiffes der deutschen NGO Sea Watch befinden. Die Migranten, darunter acht Minderjährige, seien Opfer eines "politischen Disputs".

SN/APA (AFP)/FEDERICO SCOPPA Die NGOs bitten Italien und die EU-Länder um einen sicheren Landehafen