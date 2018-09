"Arabien muss sich völlig neu erfinden"

Die Eingriffe westlicher Mächte haben zur Unordnung im Nahen Osten stark beigetragen. So analysiert Orient-Experte Udo Steinbach die Lage. Erst wenn sich die Region abkehrt vom islamistischen Irrweg, gibt es eine Zukunftsperspektive.

Interesse am Öl und immer wieder Interventionen: Westliches Handeln in Nahost hat Unheil gebracht.

Inwieweit hat das Schlamassel im Nahen Osten heute zu tun mit der Politik der europäischen Kolonialmächte in der Region während des 20. Jahrhunderts? Udo Steinbach: Die Ordnung, die nach dem Ende des Osmanischen Reiches 1918 geschaffen wurde, war eine europäische Ordnung. Man hat dabei die Vorstellungen der Menschen in der Region selbst nicht in Betracht gezogen. Auch deshalb haben die Araber das ganze Jahrhundert hindurch gegen die ihnen auferlegte Ordnung revoltiert. Die erste Revolte gab es schon unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg. Die zweite folgte mit Präsident Nasser und all den anderen arabischen Nationalisten in den 1950er- und 1960er-Jahren. Als dritte Revolte lässt sich der "arabische Frühling" 2010/2011 verstehen.