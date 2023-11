Archäologen suchen nach Opfern des Hamas-Terrors

Noch immer sind nicht alle Ermordeten vom 7. Oktober identifiziert. Nun holte man sich ein letztes Aufgebot.

Ron Toueg ist Mitarbeiter der Israelischen Antiquitätenbehörde. Der erfahrene Archäologe siebt dieser Tage Schutt im Schatten einer Hauswand am Rande des Fußweges, der durch den Kibbuz Nir Oz führt, oder was davon noch übrig ist. Rund 400 Menschen haben bis zum 7. Oktober in diesem Kibbuz gelebt, nur rund drei Kilometer vor der Grenze zum südlichen Gaza-Streifens und nur etwas mehr als 15 Kilometer von ägyptischen Grenze entfernt.

Am 7. Oktober sind Hamas-Terroristen auch in den Kibbuz Nir Oz eingedrungen. Die Schreckensbilanz in der 400-Seelen Gemeinde: 38 Menschen wurden ermordet, 75 als Geiseln in den Gaza-Streifen verschleppt, darunter 16 Kinder. Das Schicksal einiger Kibbuz-Bewohner ist auch mehr als einen Monat nach dem Terror-Massaker ungeklärt. Manche Häuser in diesem und anderen Kibbuzim sind so stark verbrannt, dass in ihnen außer ein wenig Schutt und Asche nichts mehr aufzufinden ist.

Als letztes Aufgebot kommen deshalb jetzt Archäologen der Israelischen Antiquitätenbehörde zum Einsatz. Ron Toueg und seine Kollegen sieben die Asche auf der Suche nach Zähnen oder kleinen Knochenstücken - nach Überresten der Vermissten, die eine Identifizierung der Leichen ermöglichen. Das Entsetzen über seinen Einsatz ist Ron Toueg ins Gesicht geschrieben. Langsam nimmt er seine Staubmaske ab, um mit mir zu sprechen. Unter seiner Schirmkappe liegen müde und traurige Augen. Er spricht leise, aber klar. "Tote, die 2000 Jahre alt sind, die kenne nicht. Das ist etwas anderes. Die Methoden hier sind dieselben, aber das Gefühl bei der Arbeit ist völlig anders."

Die Arbeit im Kibbuz ist für die Archäologen nicht nur psychisch eine Ausnahme-Belastung. Der Kibbuz Nir Oz liegt nach wie vor im aktiven Kriegsgebiet. Immer wieder gibt es Raketenalarm aus Gaza. So nahe zum Gaza-Streifen hat man nur wenige Sekunden Zeit, um sich in Sicherheit zu bringen. Und immer wieder donnert aus unmittelbarer Nähe israelisches Artilleriefeuer. Dazu kommen Ruß, Staub und Gestank in den verbrannten Häusern. "Am ersten Tag wollte ich hier nur weg", sagt der Archäologe Hai Ashkenazi. Mittlerweile habe er sich an den Albtraum gewöhnt.

Im Normalfall sind Katastrophen für Archäologen eine besondere Gelegenheit. Sie können besonders genaue Aufschlüsse über das Leben an einem bestimmten Ort zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt liefern. Man denke nur an Pompeji, dessen Zeit unter der Vulkanasche des Vesuvs seit dem Jahr 79 n.Chr. still steht. Seit dem 7. Oktober steht auch in Israel die Zeit still, doch in diesem Fall stammen die Archäologen aus ein und derselben Zeit, sind persönlich genauso Teil der Katastrophe wie die Opfer. Während ich mit Hai Ashkenazi spreche sammelt er sorgfältig Schutt im Inneren eines verbrannten Hauses, um ihn zum Sieben zu bringen. Schicht für Schicht. Niemals hätte er sich gedacht, als Archäologe eine zeitgenössische Katastrophe, die auch ihn betrifft, aufzuarbeiten.

Mehr als einen Monat nach dem Terror der Hamas werden noch immer zwischen 40 und 50 Menschen vermisst. Seit die Archäologen im Einsatz sind, konnten sie durch ihre akribische Arbeit Überreste von zehn Vermissten finden. "Es hätte am 7. Oktober jeden von uns treffen können," sagt Hai Ashkenazi. "Ich fühle mich den Hinterbliebenen verpflichtet, und das ist das Mindeste, was ich für sie tun kann."