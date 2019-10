Argentinien wählt neuen Präsidenten

Argentiniens Präsidentenwahl hat begonnen. Die Wahllokale in dem südamerikanischen Land öffneten am Sonntagmorgen (Ortszeit). Der konservative und wirtschaftsliberale Amtsinhaber Mauricio Macri steht zur Wiederwahl, lag in den jüngsten Umfragen jedoch um die 20 Prozentpunkte hinter dem linken Bewerber Alberto Fernández.

SN/APA (AFP)/RONALDO SCHEMIDT Argentiniens Präsident Mauricio Macri steht vor Wahlschlappe