Argentinischer Präsident Macri vor Abwahl

Die Argentinier wählen am Sonntag einen neuen Staatschef. Der wirtschaftsliberale Präsident des südamerikanischen Landes, Mauricio Macri, bewirbt sich um eine zweite Amtszeit. Umfragen sehen allerdings Herausforderer Alberto Fernández vorn. Der Mitte-Links-Kandidat aus dem peronistischen Lager tritt gemeinsam mit der früheren Staatschefin Cristina Kirchner an, die Vizepräsidentin werden will.

SN/APA (AFP)/RONALDO SCHEMIDT Argentiniens Präsident Mauricio Macri steht vor Wahlschlappe