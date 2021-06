Arktisexpedition zeigt: Auch am Nordpol droht ein Ozonloch

Noch nie schmolz das Polareis schneller, die Ozonschicht geht zurück. Forscher fordern große Schritte beim Klimaschutz.

Auch der Nordhalbkugel droht in den kommenden Jahrzehnten ein Ozonloch. Das gehört zu den ersten Ergebnissen der großen Arktisexpedition Mosaic mit 300 Wissenschaftern aus 20 Ländern, die ein Jahr lang durch das arktische Eis driftete. Messungen hätten eine Verminderung der Ozonschicht um ein Viertel ergeben, sagt deren Leiter, Markus Rex. "Wir gehen davon aus, dass sich das Thema Ozonschicht noch nicht erledigt hat", warnt der Klimaforscher.

Das Ozonloch ist bisher ein Phänomen des Südpols. Das Gas Ozon hält ultraviolette Strahlung von der Erde ab. Kommt zu viel UV-Licht durch, steigt die Gefahr von Hautkrebs. Die Hoffnung, dass der Verzicht auf den Einsatz des Treibhausgases FCKW für den Schutz der Ozonschicht ausreicht, erfüllt sich nicht. Nun zeigt sich, dass das in der Atmosphäre noch vorhandene Gas die Schicht durch den Klimawandel stärker angreift als erwartet. Sollte die Prognose eintreten und ein neues Ozonloch entstehen, träfe es die Nordhalbkugel wohl stärker als das Pendant am Südpol. Denn die arktische Ozonschicht steht nicht stabil über dem Pol, sondern bewegt sich auch über dicht besiedelten Gebieten in Nordamerika und Europa.

Die Ergebnisse der größten Polarexpedition aller Zeiten, die kontinuierlich rund 100 Umweltparameter erfasste, sind in vielerlei Hinsicht bedenklich. Das Eis sei 2020 so weit zurückgegangen wie nie zuvor und die Schicht war auch nur halb so dick wie einst üblich. Die Durchschnittstemperatur lag um zehn Grad höher als normal. Ob das Eis in der Arktis noch ganzjährig gerettet werden kann, erscheint den Forschern zweifelhaft. "Der Kipppunkt steht unmittelbar bevor", sagt Rex. In diesem Fall sind sich gegenseitig womöglich verstärkende Klimaveränderungen zu erwarten. Die Meeresforscherin Stefanie Arndt nennt dafür weitere Anhaltspunkte. Sie beobachtete viele Tiere, die bei einer geschlossenen Eisschicht dort nicht hätten leben können. Und: Die Drift dauerte nur 300 Tage und damit deutlich kürzer als die erste Arktisdrift des Forschers Fridtjof Nansen vor 130 Jahren, der von Sibirien bis Grönland drei Jahre gebraucht hatte. "Das ist für mich ein Sinnbild der Zerbrechlichkeit der Arktis", sagt Arndt.