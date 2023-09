Armee in Burkina Faso tötet über 100 mutmaßliche Terroristen

Die Armee im westafrikanischen Burkina Faso hat nach eigenen Angaben mehr als 100 mutmaßliche Terroristen getötet. Die islamistischen Kämpfer seien bei zwei Einsätzen am Freitag im Norden des Landes nahe der Grenzen zu Mali und dem Niger überwältigt worden, teilte die Armee am Samstag in einer im Staatsfernsehen vorgelesenen Erklärung mit. Die Sicherheitskräfte zerstörten demnach Fahrzeuge der Terroristen und beschlagnahmten Ausrüstung sowie Drogen.

BILD: SN/APA/AFP/- Einsätze am Freitag nahe Grenzen zu Mali und Niger