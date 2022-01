Armenien bereit zu Normalisierung mit Türkei im Dialog

Armenien erwartet sich als Ergebnis des Dialogs mit der verfeindeten Türkei die Aufnahme bilateraler diplomatischer Beziehungen sowie die Öffnung der Grenzen. Mit diesen Worten zitierte die russische Nachrichtenagentur TASS am Donnerstag das armenische Außenministerium. Die Türkei und Armenien haben im Vorjahr Sondergesandte ernannt, um ihre Beziehungen zu normalisieren. Deren erste Gesprächsrunde soll am morgigen Freitag in Moskau über die Bühne gehen.

SN/APA/SPUTNIK/YEVGENY BIYATOV Armeniens Premier Paschinjan will offenbar auf Türkei zugehen