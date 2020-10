Armenien für OSZE-Vermittlung im Kaukasus-Konflikt

Nach den neu aufgeflammten Kämpfen um die Kaukasus-Region Berg-Karabach hat sich Armenien offen für Vermittlungen der in Wien ansässigen Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) gezeigt. Das Außenministerium in Eriwan erklärte am Freitag, es sei bereit zu Gesprächen über eine Rückkehr zu dem vor Jahrzehnten vereinbarten Waffenstillstand.

SN/APA (AFP)/HAYK BAGHDASARYAN Kämpfe in Berg-Karabach dauern an