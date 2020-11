Armenien: Proteste gegen Waffenstillstand mit Aserbaidschan

In Armenien sind den vierten Tag in Folge tausende Menschen aus Protest gegen das Waffenstillstandsabkommen mit Aserbaidschan auf die Straße gegangen. Mehrere tausend Demonstranten versammelten sich am Freitag im Zentrum der Hauptstadt Eriwan und forderten den Rücktritt von Regierungschef Nikol Paschinjan.

SN/APA (AFP)/KAREN MINASYAN Den vierten Tag in Folge wird in Armenien protestiert