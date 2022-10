Armenien und Aserbaidschan in Sotschi: "Keine Gewalt"

Nach Gesprächen unter Vermittlung des russischen Präsidenten Wladimir Putin haben die beiden seit Jahrzehnten verfeindeten Kaukasus-Staaten Armenien und Aserbaidschan in einer gemeinsamen Erklärung Abstand von Gewalt beim Streit um die Grenzregion Berg-Karabach genommen. Baku und Jerewan einigten sich am Montag in der russischen Schwarzmeerstadt Sotschi darauf, "auf Drohungen und Gewalt bei der Lösung von Konflikten zu verzichten."

SN/APA/SPUTNIK/MIKHAIL KLIMENTYEV Gespräche zu Berg-Karabach-Konflikt in Sotschi