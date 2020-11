Armeniens Verteidigungsminister tritt wegen Karabach zurück

Nach dem Ende der Kämpfe um die Konfliktregion Berg-Karabach im Südkaukasus sind in Armenien Verteidigungsminister David Tonojan und weitere Regierungsmitglieder zurückgetreten. Er wolle mit dem Schritt zu einer Beruhigung der Lage beitragen, sagte Tonojan am Freitag in der Hauptstadt Eriwan. Auch die Minister für Zivilschutz und für Bildung traten zurück. Präsident Armen Sarkissian setzte den 63-jährigen Wagarschak Arutjunjan als neuen Verteidigungsminister ein.

SN/APA (AFP)/KAREN MINASYAN Waffenruhe in Berg-Karabach