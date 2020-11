Armenier zünden ihre Häuser in Berg-Karabach an

In der Kaukasusregion Berg-Karabach haben armenische Dorfbewohner ihre Häuser angezündet, damit sie nicht den Soldaten aus Aserbaidschan in die Hände fallen. Im Dorf Charektar im Bezirk Kalbajar, der laut einem Waffenstillstandsabkommen am Sonntag an Aserbaidschan übergeben werden muss, standen Samstag früh mindestens sechs Häuser in Flammen. "Heute ist der letzte Tag, morgen werden die aserbaidschanischen Soldaten da sein", sagte ein Soldat.

SN/APA (AFP)/ALEXANDER NEMENOV Die armenische Bevölkerung muss ihre Heimat verlassen