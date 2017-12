Armutsgefährdung von über 55-Jährigen in Deutschland hoch

Die Zahl der von Armut und sozialer Ausgrenzung bedrohten über 55-Jährigen in Deutschland ist einem Zeitungsbericht zufolge in den vergangenen zehn Jahren deutlich angestiegen. Waren im Jahr 2006 4,5 Millionen Menschen im Alter von 55 Jahren und älter betroffen, so stieg die Zahl bis 2016 um mehr als eine Million auf 5,6 Millionen an.

Insgesamt sind 5,6 Millionen von Altersarmut betroffen