Aserbaidschan setzt auf Türkei

Recep Tayyip Erdogan soll bereits geheim Söldnertruppen geschickt haben.

Mit Protesten ist es so eine Sache in der Türkei. Schnell schreitet die Polizei mit Tränengas und Knüppeln ein, ob es nun um Frauenrechte geht oder um die Pressefreiheit. Aber jene Gruppe von Demonstranten, die mit aserbaidschanischen Fahnen und nationalistischen Parolen durch das Armenierviertel in Istanbul zog, brauchte keinen Polizeieinsatz zu fürchten. Die Demo war staatstragend.

Schließlich hat Präsident Recep Tayyip Erdoğan die Parole ausgegeben, im Konflikt mit Armenien um Bergkarabach stehe "die türkische Nation wie eh und ...