Aserbaidschan setzt Militäreinsatz in Berg-Karabach fort

Aserbaidschan setzt seinen Militäreinsatz in der Konfliktregion Berg-Karabach trotz internationaler Appelle zur Einstellung der Kampfhandlungen fort. Die am Dienstag begonnenen Militärmaßnahmen gingen erfolgreich weiter, teilte Aserbaidschans Verteidigungsministerium am Mittwoch mit. Militärfahrzeuge, Artillerie- und Flugabwehrraketenanlagen sowie militärische Ausrüstung seien "neutralisiert" worden. Auch zivile Infrastrukturobjekte wurden nach armenischen Angaben getroffen.

BILD: SN/APA/AZERBAIJANI DEFENCE MINISTRY Konflikt um Bergkarabach eskaliert