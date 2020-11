Aserbaidschan übernimmt Gebiete in Berg-Karabach

Nach dem Waffenstillstand in der Südkaukasus-Region Berg-Karabach hat Aserbaidschan mit der Übernahme von Gebieten begonnen, die bisher von Armenien kontrolliert wurden. Das Verteidigungsministerium in Baku teilte Freitagfrüh mit, die Armee habe das Gebiet Agdam erreicht, das Armenien gemäß des vor mehr als einer Woche geschlossenen Waffenstillstandsabkommens an Aserbaidschan übergeben muss.

SN/APA (AFP)/KAREN MINASYAN Aserbaidschans Armee erreichte das Gebiet Agdam