Aserbaidschan übernimmt Kontrolle über Region Kalbadschar

Im Zuge des Waffenstillstands für die Kaukasusregion Berg-Karabach hat Aserbaidschan nach eigenen Angaben die Kontrolle über den Bezirk Kalbadschar von Armenien übernommen. Wie das Verteidigungsministerium in Baku in der Nacht zum Mittwoch erklärte, betraten "Einheiten der aserbaidschanischen Armee am 25. November das Gebiet Kalbadschar". Am Freitag war bereits der Bezirk Aghdam an Aserbaidschan übergegangen, am 1. Dezember soll Laschin als letzte Region folgen.

SN/APA (AFP)/KAREN MINASYAN Armenien musste Gebiete an Aserbaidschan abgeben