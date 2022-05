Asow-Stahlwerk trotz Verhandlungen weiter unter Beschuss

Unabhängig vom Ringen um eine Verhandlungslösung für die Kämpfer im Asow-Stahlwerk in Mariupol hat Russland die Industriezone erneut beschossen. Es gebe Angriffe aus der Luft und am Boden, teilte der Mariupoler Stadtratsabgeordnete Petro Andrjuschtschenko am Samstag auf Telegram mit. Er veröffentliche dazu ein Video, das Luftaufnahmen des Stahlwerks unter russischem Beschuss zeigen soll. Woher und von wann die Aufnahmen stammen, kann unabhängig nicht überprüft werden.

SN/APA/Satellite image ©2022 Maxar Der Beschuss der Industriezone geht weiter