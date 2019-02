Assad: Kämpfer sollten sich nicht auf die USA verlassen

Syriens Machthaber Bashar al-Assad hat die Kurden im Land angesichts der Abzugspläne der USA aufgefordert, sich auf seine Seite zu schlagen. "Wir sagen denjenigen Gruppen, die auf die Amerikaner setzen, dass die Amerikaner euch nicht beschützen werden", sagte Assad am Sonntag in einer Fernsehansprache. "Die Amerikaner werden euch nicht in ihr Herz oder in ihre Arme schließen."

SN/APA (AFP)/- Syriens Machthaber Bashar al-Assad