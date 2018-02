Assad verbündet sich mit den Kurden

Der Einmarsch der Türken in Afrin mischt die Allianzen neu. Die Kurden in Nordsyrien haben sich mit den Truppen von Präsident Assad verbündet. Doch die Türkei warnt die syrische Regierung, der Kurdenmiliz zu Hilfe zu kommen.

Eine Meldung der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur SANA sorgt im Nahen Osten für zusätzliche Unruhe. "Volkskräfte", heißt es in der am Sonntagabend in Damaskus verbreiteten Depesche, würden binnen weniger Stunden in Afrin eintreffen, um den "Widerstand des Volkes gegen den Angriff des türkischen Regimes zu unterstützen". Zuvor sollen Funktionäre der kurdischen Volksverteidigungsmilizen (YPG) und Vertreter des Assad-Regimes eine Vereinbarung getroffen haben, wonach die syrische Armee in Afrin den vor drei Wochen gestarteten Großangriff der türkischen Armee abwehren soll.