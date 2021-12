Assange erlitt laut Verlobter im Gefängnis Schlaganfall

Der in Großbritannien inhaftierte Wikileaks-Gründer Julian Assange hat nach Angaben seiner Verlobten Stella Moris im Gefängnis einen leichten Schlaganfall erlitten. Der Vorfall habe sich am 27. Oktober ereignet, dem Tag, an dem die USA gegen ein in Großbritannien gerichtlich verfügtes Auslieferungsverbot in Berufung gegangen waren.

SN/APA/AFP/NIKLAS HALLE'N Verlobte sieht Stress durch juristisches Tauziehen als Grund