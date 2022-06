Assanges Auslieferung genehmigt

Die britische Regierung hat grünes Licht für eine Überstellung des Wikileaks-Gründers an die USA gegeben. Was Julian Assange nun droht.

Es kam zum Schluss nicht überraschend. Die britische Innenministerin Priti Patel hatte in der Vergangenheit noch nie viele Sympathien mit politischen Aktivisten gezeigt. Sie entschied am Freitag, dass die Auslieferung von Julian Assange in die USA vonstattengehen kann. Der Wikileaks-Gründer wird von der amerikanischen Regierung der "unbefugten Enthüllung von Verteidigungsinformationen" beschuldigt. Er soll mit der Whistleblowerin Chelsea Manning geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen und veröffentlicht haben, wodurch er das Leben von US-Informanten gefährdet habe. Assange ...