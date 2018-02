Asyl - so leicht lassen sich die Behörden betrügen

Wie viele Migranten kommen mit falscher Identität nach Deutschland? Einem israelischen Journalisten gelang es spielend leicht, so in Deutschland politisches Asyl zu erhalten. Beamte erklärten ihm gar, wie er die Behörden weiter betrügen könne.

Es dürfte Zvi Jecheskelis gefährlichster Auftrag gewesen sein. Seit Jahren berichtet der israelische Journalist für Israels Sender Channel 10 über die islamische Welt. Er besuchte palästinensische Flüchtlingslager, interviewte Kämpfer der Hamas und reiste durch arabische Staaten. Doch für seine neueste Dokumentarserie begab Jecheskeli sich in Lebensgefahr, mitten in Europa: Mit Mossad-Methoden getarnt und mit Geheimkameras und Mikrofonen bewaffnet, drang Israels bekanntester Arabien-Experte tief in die Netzwerke der Muslimbruderschaft in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und der Türkei ein, um ihre Weltanschauung und Praktiken zu entdecken. Die neueste Folge seiner Serie zeigt, wie erschreckend leicht es ist, mit falscher Identität in Deutschland Asyl zu erhalten. Und wie deutsche Beamte dabei helfen, deutsche Gesetze zu umgehen.