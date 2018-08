Asylverfahren müssen nicht ewig dauern

Die Niederlande machen vor, wie Verfahren human, rechtlich korrekt und gleichzeitig in kurzer Zeit abgewickelt werden können.

Die Bilder sind eindringlich: Hunderte Menschen, die erschöpft von Schiffen klettern, sich unter bunten Decken wärmen, warten und hoffen. Seit Italien seine Häfen für Rettungsschiffe dicht gemacht hat, kommen täglich mehr Flüchtlinge an den spanischen Küsten an. Die Aufnahmekapazitäten an der Südküste sind erschöpft, die neue Regierung von Pedro Sánchez hat Brüssel bereits um Hilfe ersucht.