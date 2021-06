Athen erhält EU-Corona-Hilfen in Höhe von 30,5 Mrd. Euro

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat Griechenland Corona-Hilfen in Höhe von 30,5 Milliarden Euro zugesagt. Die griechischen Corona-Aufbaupläne seien ambitioniert und hätten das Potenzial, Griechenland über die nächsten Jahrzehnte in eine bessere Zukunft zu führen, sagte von der Leyen bei einem Besuch in Athen am Donnerstagvormittag. Acht Milliarden Euro sollen noch in diesem Jahr fließen.

SN/APA/AFP/LOUISA GOULIAMAKI von der Leyen zu Besuch in Athen