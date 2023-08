Athen hilft bei F-16-Ausbildung ukrainischer Piloten

Griechenland hat seine Beteiligung an der Ausbildung ukrainischer Piloten an F-16-Kampfjets zugesagt. Athen werde sich "an der Ausbildung unserer Piloten" beteiligen, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag während seines Besuchs in Athen bei einem Pressetermin mit dem griechischen Regierungschef Kyriakos Mitsotakis. Am Sonntag hatten Dänemark und die Niederlande Selenskyj bei seinen Besuchen die Lieferung von F-16-Jets aus US-Produktion zugesagt.

BILD: SN/APA/AFP/ANGELOS TZORTZINIS Selenskyj von Premierminister Mitsotakis empfangen