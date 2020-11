Athen lockt Steuerflüchtlinge: Ein Homeoffice in der griechischen Sonne

Griechenland wirbt um digitale Einwanderer: Wer dort im Homeoffice arbeitet, braucht nur die Hälfte seines Einkommens zu versteuern.

Wer im österreichischen Homeoffice sitzt und kurz den Blick vom Bildschirm abwendet, sieht derzeit schon dick eingepackte Menschen auf dem Gehsteig spazieren und freut sich über die Heizung. Ganz anders in Athen: Zu Mittag war es diese Woche noch so warm, dass viele Menschen das Homeoffice auf den Balkon verlegten. Dieses Lebensgefühl möchte die griechische Regierung ausländischen Berufstätigen künftig mit Steuervorteilen zusätzlich versüßen: Wer sein Homeoffice nach Griechenland verlegt, um von dort zu arbeiten, bekommt in den nächsten sieben Jahren ...