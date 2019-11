Die griechische Regierung will Wirtschaftsflüchtlinge ohne Anspruch auf Asyl in geschlossenen Camps internieren, um sie zügig in die Türkei zurückzuschicken. Offen ist, ob Ankara dabei mitspielt.

SN/AP Bereits im Oktober wurden mehrere hundert Flüchtlinge von den griechischen Inseln auf das Festland gebracht.