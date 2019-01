Athen stimmt am Donnerstag über Mazedonien-Abkommen ab

Das griechische Parlament wird am Donnerstagabend über ein Abkommen zur Beilegung des Namensstreits mit Mazedonien abstimmen. Das berichtete der griechische Rundfunk am Montag unter Berufung auf das Parlamentspräsidium. Mit der Ratifizierung - von der zahlreiche Beobachter in Athen ausgehen - wird das umstrittene Abkommen zwischen Athen und Skopje dann in Kraft treten.

SN/APA (AFP)/LOUISA GOULIAMAKI Griechenlands Regierungschef Alexis Tsipras