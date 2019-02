Athen stimmte NATO-Beitritt Nordmazedoniens zu

Das griechische Parlament hat am Freitag das NATO-Beitrittsprotokoll des künftigen Nordmazedonien ratifiziert. Für den Beitritt votierten 153 Abgeordnete. 140 Parlamentarier stimmten dagegen. In den kommenden Tagen soll Mazedonien alle internationalen Organisationen und alle Länder über seine Namensänderung in Nordmazedonien informieren.

SN/APA (AFP)/LOUISA GOULIAMAKI 153 Abgeordnete stimmten dafür