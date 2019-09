Atomaufsichtsbehörde stellte Mängel bei AKW Mochovce fest

Die slowakische Atomaufsichtsbehörde (UJD) hat in dem neuen 3. Reaktorblock des grenznahen Atomkraftwerks Mochovce erneut "Mängel" festgestellt. Werden die Defizite nicht behoben, erlaubt UJD weder das Beladen mit Brennstoffen noch die Fortsetzung der Arbeiten am Block, heißt in einem Bericht der Behörde nach einem Funktionstest, wie die tschechische Nachrichtenagentur CTK am Donnerstag meldete.

SN/APA (AFP/Archiv)/VLADIMIR SIMICE Die Atomaufsichtsbehörde wies bereits mehrmals auf Mängel hin