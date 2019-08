Ein UNO-Standort gilt als politischer und wirtschaftlicher Gewinn. Österreich hat vor 40 Jahren das große Los gezogen.

Diese Drogen dienen dem Kampf gegen die Kriminalität. Hinter sehr fest verschlossenen Türen im UNO-Gebäude in Wien lagern 200 Proben gängiger und seltener Rauschgifte in höchster Reinheit. "Wir verschicken sie testweise an 280 Drogenlabore in 80 Ländern, damit wir die ...