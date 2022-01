Atomexperten verkünden aktuellen Stand der Weltuntergangsuhr

Bereits zum 75. Mal geben Atomwissenschafter am Donnerstag den aktuellen Stand der Weltuntergangsuhr (Doomsday Clock) bekannt. Im Vorjahr war die Welt nur noch 100 Sekunden von der Selbstzerstörung durch Atomwaffen entfernt, heuer könnte der Zeiger wegen der sich zuspitzenden internationalen Konflikte weiter in Richtung Mitternacht rücken. Wenn nicht, könnte dies an einer maßgeblich von Österreich unterstützten Initiative liegen, dem Atomwaffenverbotsvertrag.

SN/APA/AFP/EVA HAMBACH