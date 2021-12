Atomgespräche festgefahren: Iran schickt Rakete ins Weltall

Inmitten der festgefahrenen Atomverhandlungen in Wien hat der Iran den Start einer Rakete ins Weltall bekanntgegeben. Die Satellitenträgerrakete "Simorgh" habe drei Forschungsgeräte in eine Umlaufbahn von 470 Kilometern Höhe gebracht, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Ahmad Hosseini, am Donnerstag nach Angaben des Staatsfernsehens. Die "für den Start geplanten Forschungsziele" seien erreicht worden, fügte Hosseini hinzu. Nähere Angaben machte er nicht.

SN/APA/IRANIAN DEFENCE MINISTRY/- Iran schickt einen Satelliten ins All