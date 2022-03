Atomgespräche mit IAEA-Chef in Teheran begonnen

Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Agentur (IAEA), Rafael Grossi, hat am Samstag seine Gespräche in Teheran aufgenommen, um die Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens zu erreichen. Der Chef der in Wien ansässigen IAEA traf in der iranischen Hauptstadt zum Auftakt mit dem Chef der iranischen Atomenergiebehörde, Mohammad Eslami, zusammen, wie die staatliche Nachrichtenagentur IRNA meldete.

SN/APA/ISNA/AMID FARAHI Grossi (links) wurde von Eslami empfangen