Atomkraft: Keine Renaissance in Sicht

Steigende Energiepreise, befeuert durch den Ukraine-Krieg, und die Abhängigkeit vom russischen Gas: Nicht nur vor diesem Hintergrund hofft die AKW-Branche auf Aufwind. Atomenergie gilt auch als grüne Energie in dem Sinn, dass sie keine CO 2 -Emissionen verursacht. Eine Energiequelle der Zukunft also? Mitnichten, zeigt der aktuelle World Nuclear Industry Status Report (WNISR) des Energieexperten Mycle Schneider.

Laut der diesjährigen Ausgabe seines Reports, die am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurde, bleibt Atomkraft teuer. Selbst wenn man "kleine modulare Reaktoren" (SMRs) ...